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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:46 م
أحمد خالد صالح وهنادي
أحمد خالد صالح وهنادي مهنى
نرمين مقبل
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أعرب الموسيقار الكبير هاني مهنى عن حزنه الشديد بسبب إصابة ابنته الفنانة هنادي مهنى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح بفيروس كورونا.

وقال "مهنى" لـ"الدستور" إنَّ الثنائي أجرى الفحوصات والتحاليل الطبية الخاصة بالفيروس بسبب ظهور بعض الأعراض عليهما وظهرت النتيجة "للأسف" إيجابية للزوجين.

وأضاف أنَّ هنادي وأحمد يخضعان حاليًا للعلاج في المنزل وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه أجرى الفحوصات الخاصة بالفيروس، خصوصًا أنه التقى بابنته وزوجها منذ ٣ أيام، ولكن "الحمد لله جاءت النتيجة سلبية"، متمنيًا لهما الشفاء العاجل.

وكانت الفنانة هنادى مهنى أعلنت منذ إصابتها بفيروس كورونا بعدما أجرت الفحوصات الطبية وجاءت نتيجتها إيجابية، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "كورونا إيجابى الحمد لله".

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