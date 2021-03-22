رواية «سلطان» أحدث إصدارات «كتبنا»

صدر حديثًا على منصة كتبنا للنشر الشخصي رواية "سلطان" لكاتب "محمد الخطيب"، تتحدث الرواية عن الشيخ عبدالقادر الذي يقف في وجه مخططات شيطانية لساحر لعين يدعى مسعود.. ويدفع الشيخ عبدالقادر حياته ثمنًا لذلك، ويلقى ذلك الساحر حتفه أيضًا.وبعد سنوات طويلة يواصل سلطان نجل الشيخ عبدالقادر ما بدأه والده، فيبدو أن الشيخ عبدالقادر لم يقم بإنهاء الأمر بشكل تام.. فكما كان له وريث يواصل محاولة إفشال المخطط الشيطاني، كان لمسعود هو الآخر وريث يسعى لإنجاح ذات المخطط.محمد عبدالعزيز الخطيب، مواليد مدينة طنطا عام 1978م، حاصل على ليسانس آداب قسم لغة فرنسية عام 2001م، شارك في العديد من المسابقات الأدبية خلال الدراسة الجامعية، وحصل مؤخرًا على المركز السادس في المسابقة الأدبية للقوات المسلحة عام 2018م.