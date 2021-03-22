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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تصريحات السفير الصيني.. 5 معلومات عن لقاح «سينوفارم»

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:24 م
لقاح سينوفارم
لقاح سينوفارم
جميلة على
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أكد السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، أن لقاح سينو فارم الصيني المضاد لكورونا أثبت فاعليته بدون آثار جانبية.

وأضاف "السفير الصيني" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة هالة زايد، اليوم الاثنين، إن الصين حريصة على تقديم المساعدات إلى مصر، بهدف تعزيزجهود مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية السلامة والصحة للمصريين، لافتا إلى أن هناك نحو 17 لقاحًا صينيًا جديدًا لفيروس كورونا في مرحلة التجارب.

"الدستور" ترصد كل ما قيل بشأن لقاحات كوورنا

◄ الصين توفر 10 ملايين جرعة

أكد السفير الصينى خلال مؤتمره اليوم مع الدكتورة هالة زايد أن الصين تدعم توفير اللقاحات وفقا لمنظمة الصحة العالمية وتوفير 10 ملايين جرعة كدفعة أولى للدول النامية وتقوم الصين في انتاج لقاحات لـ 69 دولة نامية.

واستطرد السفير الصيني كما تدعم الصين التوفير العادل للقاحات ضمن جهود تحالف كوفاكس.

◄ فعال ضد متغيرات الفيروس التاجى الجديد لكوروننا

قال يانج شياو مينج، رئيس مجموعة الصين الوطنية بيوتكة إن لقاح سينوفارم فعال ضد متغيرات الفيروس التاجى الجديد كورونا، بما فى ذلك السلالة المتحورة الموجودة فى بريطانيا.

◄ الأجسام المضادة لتلك اللقاحات تعطى فاعلية كبيرة وآمنة

وأضاف رئيس شركة سينوفارم قائلا: "تُظهر البيانات التى جمعناها حتى الآن أن الأجسام المضادة التى تنتجها لقاحاتنا المعطلة يمكن أن تغطى جميع الفيروسات المعزولة من أجزاء مختلفة من العالم"، كما أكد أن اللقاح آمن، قائلا إنه وعلماء آخرين تلقوا لقاحات فى مارس من العام الماضى لاختباره، مضيفا أنه لمراقبة مستويات الأجسام المضادة تم سحب 60 قارورة من الدم على مدى تسعة أشهر.

◄ علماء الصين يجرون تجارب اللقاحات على عائلاتهم

وأوضح علماء الأحياء فى الصين إنهم يطورون لقاحات سيستخدمونها على عائلاتهم، ما يؤكد ثقتهم العالية بها.

وأشارت أخبار متداولة إلى أنه منذ أن تمت الموافقة على استخدام اللقاح فى حالات الطوارئ فى يوليو من العام الماضى، تم إعطاء ملايين الجرعات ولم يتم الإبلاغ عن أى إصابات بين 70 ألف شخص ذهبوا للعمل فى الخارج فى نحو 100 دولة مع حالات انتقال نشطة لفيروس كورونا.

◄ هو أول لقاح مستخدم فى الصين

كان اللقاح الصينى أول اللقاحات التى تمت الموافقة عليها فى البلاد، وأعطت السلطات الموافقة بشروط لإطلاقه فى 31 ديسمبر، وقد ثبت أن اللقاح آمن وفعال بنسبة 79.34% ضد كورونا، وفقًا لتحليل مؤقت أعلنته الشركة، وحصل أكثر من 15 مليون شخص على لقاحات كورونا فى الصين، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية.

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