النيابة تباشر تحقيقاتها في حريق مصنعي أثاث بدمياط (فيديو)

تباشر النيابة العامة، الإثنين، سير التحقيقات في الحريق الضخم الذي شب داخل مصنعين لتصنيع الأثاث بمدينة دمياط الجديدة، حيث فوجئ العاملين بالمصانع باندلاع النيران وتصاعد الأدخنة منها.وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد ألسنة النيران، وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وإنقاذ الأطفال.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وتحرير محضر شرطي بالواقعة لحصر الخسائر وكشف ملابسات الحريق.