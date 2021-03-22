تايوان تدرس استئناف السفر تدريجيًا مع الصين

أعلن مجلس الشئون الداخلية في تايوان، اليوم الإثنين، أن الحكومة تدرس إمكانية استئناف السفر تدريجيًا بين تايوان والصين، داعيةً بكين إلى أن تحذو نفس الحذو.وقال رئيس مجلس الشئون الداخلية تشيو تاي-سان، حسبما أوردت صحيفة (فوكس تايوان)، إن المجلس سيعمل على تقييم إمكانية الرجوع "تدريجيًا" إلى السفر عبر مضيق تايوان بصورة طبيعية، كما يقوم التقييم الراهن بدراسة القوانين والإجراءات القائمة لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".وأضاف تشيو أن التبادلات بين البلدين يجب أن تكون ثنائية وودية، داعيًا الصين إلى إجراء تعديلات مقابلة مثل رفع قيودها عن الخريجين الصينيين الذين يرغبون في الحصول على تعليم عالٍ في تايوان.وأشارت الصحيفة إلى أن تايوان فتحت أبوابها، الأسبوع الماضي، أمام المواطنين الصينيين الذين يقدمون طلبات لزيارة البلاد لأغراض تجارية بعد مرور أكثر من عام منذ حظر دخولهم بسبب جائحة "كورونا" باستثناء من يحملون الجنسية التايوانية.