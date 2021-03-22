لجنة تحكيم «العمارة» تختار القائمة القصيرة لمسابقة «فاروق حسنى»

اجتمع، اليوم الإثنين ٢٢ مارس ٢٠٢١، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمارة التي أطلقتها مؤسسة فاروق حسني الثقافية، ضمن المسابقات التي تطرحها لدعم واكتشاف المواهب من الشباب.وأدلت اللجنة بأصواتها علي أعمال المشاريع المقدمة لمسابقة العمارة طبقًا لمعايير التقييم الآتية: الابتكار في التصميم للنماذج وللمبنى السكني، المرونة لتلبية الاحتياجات الوظيفية المختلفة للأسرة المصرية، خصوصية المسكن وتوافقه مع البيئة، الاقتصاد في الإنشاء والصيانة واستهلاك الطاقة، الابتكار في عرض الأفكار.وكان قد تقدم للمسابقة عدد ٢٧ متسابقا من ٥ محافظات علي مستوي الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ "مائة" ألف جنيه، ٥٠ "خمسين" ألف جنيه الجائزة الأولي، ٣٠ "ثلاثين" ألف جنيه الجائزة الثانية، ٢٠ "عشرين" ألف جنيه الجائزة الثالثة.وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير العمارة كلا من: المهندس المعماري شهاب مظهر، المهندس الاستشاري محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، المهندس المعماري حاتم السعيد.وسوف يعلن عن أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز وافتتاح المعرض الجماعي للفنانين والمعماريين المتأهلين للمرحلة النهائية وذلك برعاية وزارة الثقافة في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ الساعة السادسة ٦ مساءً.