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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«هولندية» تدخل مطار شرم الشيخ بـ10 كيلو «ماريجوانا»

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:47 م
جمارك مطار شرم الشيخ
جمارك مطار شرم الشيخ الدولي م
راندا التوني
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أحبطت إدارة جمارك مطار شرم الشيخ الدولي محاولة تهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون مكافحة المخدرات وتعديلاته وقانون الجمارك وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم الخطوط TK 0698 التركية القادمة من إسطنبول اشتبه محمد حنفى رئيس القسم باللجنة الجمركية، في راكبة هولندية الجنسية قادمة من برشلونة ترانزيت- إسطنبول- شرم الشيخ نظرًا لارتباكها.

وتم تمرير أمتعتها الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة محمد أحمد الخولى مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل إحدى الشنط.

وبالعرض على أحمد النجار مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد محمد موسى وعمرو نادى ومصطفى الفقى وأحمد محمد عادل بحضور أحمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركى لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكبة فتبين وجود 4 أكياس مفرغة الهواء وكيس قماش أسفل الشنطة يوجد بها حوالى 10.600 كجم بذور ماريجوانا.

قرر محمد يوسف مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2021 بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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