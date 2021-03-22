البريد يدرس إطلاق منتجات ادخارية جديدة نصف سنوية

قال الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد: إن الهيئة الهيئة تدرس عدد من المنتجات الادخارية الجديدة بعضها بفائدة نصف سنوية وأخرى سنوية تمهيدًا لإطلاقها.وأكد رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمقر الهيئة بالقرية الذكية أنه تم تشكيل لجنة من كل الوزارات والجهات الحكومية برئاسة هيئة البريد لإنشاء منصة حكومية لتقديم كل الخدمات الحكومية للمصريين خارج مصر وداخله، وتم الانتهاء من وضع تصور للمشروع.وأوضح رئيس البريد أن الهيئة تعتزم التوسع في خدمات التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع شركة تمويلي لتقديمها في كل محافظات مصر مقارنة بـ15 محافظة حاليًا.