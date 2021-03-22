انطلاق أعمال قمة العرب للطيران 2021 في الأردن

انطلقت في الأردن، اليوم الإثنين، قمة العرب للطيران 2021 بمشاركة دولية وعربية واسعة، وذلك لمدة يومين، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الطيران وسبل تطويرها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وأبرز المقترحات التي يمكن تبنيها للنهوض تحت شعار (قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد).وقال الرئيس التنفيذي للعربية للطيران الأردنية عادل العلي في كلمته خلال القمة - إن "السفر ليس مجرد طائرة، بل هو فرص للدول لتحقيق التنمية وزيادة الأعمال"ودعا إلى تحويل التحديات، التي فرضتها جائحة كورونا في العالم، إلى فرص عمل في المستقبل، مؤكدا أن الالتزام بأخذ اللقاحات سيؤدي إلى الكثير من الأعمال المثمرة والاستمرار بصناعة الطيران، مشيرا إلى أن هذه الصناعة بحاجة لخلق مناخ جيد، كما قد يتطلب الأمر نحو 5 سنوات لتطبيقه نتيجة للتغيرات التي حدثت في المطارات والحافلات والفنادق.ومن جهته، أوضح الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة أن الدول العربية لديها إمكانيات ومحركات لتطوير أداء الأعمال، خاصة في قطاع الطيران، مؤكدا أن المنطقة العربية تحظى بثروات طبيعية وموارد مهمة في مجال تطوير الأعمال ولديها مؤهلات في مجال السياحة الدينية والعلاجية والاستجمام، بالإضافة إلى ما تقدمه من فرص في مجالات الاستثمار والعمل والتبادل الاقتصادي.وبدوره، قال نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" كامل العوض إنه "بالرغم من الصعوبة التي واجهت قطاع الطيران خلال العام الماضي ومطلع هذا العام، إلا أن هناك بادرة أمل لإيجاد فرص للخروج من هذه الأزمة بأقل تكلفة والخسائر مع توفر اللقاحات".وأضاف أن الإجراءات الاحترازية، التي قررتها الحكومات ساهمت في إعادة تنشيط قطاع الطيران، كما حافظت على الصحة المجتمعية وتعزيز أعمال السياحة والسفر والانتقال، داعيا إلى أن تكون تلك الإجراءات عالمية ومطبقة في جميع المطارات بشكل مستمر للحفاظ على صحة المسافرين.