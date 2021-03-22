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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بحضور سميرة عبدالعزيز.. جامعة الفيوم تحتفل بعيد الأم

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:01 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد،
الفيوم - زينب علاء
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم احتفال عيد الأم، الذي نظمته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، بحضور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واحتفالًا بهذه المناسبة، استقبلت الجامعة الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وعضوات مجلس النواب: الدكتورة ميرفت عبد العظيم، ياسمين أبو طالب، ومنة سيد عبد التواب، كما استقبلت تمام محمد عبد اللطيف، الأم المثالية لمحافظة الفيوم، وعددا من وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والأمهات.

أشار أحمد شديد خلال الاحتفالية إلى أن الجامعة تحتفي بكل أم مصرية صاحبة عطاء وتضحية، كما تأتي كرد رمزي للأمهات على كفاحهن من أجل أبنائهن، والسهر والتحمل لإعداد جيل جديد يتسلم راية الوطن.

وأعربت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بتواجدها في رحاب جامعة الفيوم، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تزور فيها الجامعة، حيث شاركت منذ سنوات بلجنة تحكيم المسرح على مستوى الجامعات المصرية، مضيفة أن الجامعة هي منبر الفكر والفن، كما استكملت سرد فقرات من حياتها الفنية منذ مشاركتها بفريق التمثيل بجامعة الاسكندرية، بمسرحية المفتش العام، وقامت بدور الأم وهي ابنة الـ17 عامًا، وكرمها الزعيم جمال عبد الناصر، مشيرة إلى أن الانطلاقة بدأت منذ هذا التكريم، حيث وافقت الأسرة على احترافها التمثيل بعد تقدير الزعيم الراحل لفنها، وذهبت إلى القاهرة وشاركت بعروض المسرح القومي والإذاعة، وتوالت بعد ذلك الأدوار الفنية، كما قدمت الشكر لكل مَن أسهم في تبني موهبتها، وللقائمين على تنظيم الاحتفالية.

في كلمتها أكدت ميرفت عبد العظيم، ممثلة عن السيدات أعضاء مجلس النواب، عظمة هذا اليوم باعتباره تقديرًا لدور الأم، والتي أثبتت على مر العصور أنها خير سند للدولة المصرية، مشيرة إلى رمز من رموز محافظة الفيوم وهي السيدة عائشة حسانين التي قامت ببناء دور لرعاية الأيتام، وكان لها نشاط بارز في خدمة المجتمع المحلي يذكر حتى اليوم بكل فخر واعتزاز.

أضافت أنه يجب علينا جميعا المشاركة في وضع قواعد وقوانين تسهم في القضايا المجتمعية مثل الحد من الزواج المبكر، وجريمة ختان الإناث، وكذلك الحد من الزيادة السكانية، وتبني أدوار توعوية فعالة لخدمة المرأة المصرية.

أعربت الأم المثالية لمحافظة الفيوم عن سعادتها بتقدير دورها في تربية أبنائها، حيث تزوجت ١٩٨٣ وأنجبت ثلاثة أبناء فتاة وولدين، وكافحت مع زوجها المريض بمرض الكبد، وعاشت معه رحلة معاناة حتى وفاته عام ٢٠٠٤، واستكملت المسيرة وتحملت صعوبات الحياة، وكافحت حتى تخرج أبناؤها من الجامعة؛ حيث حصلت الابنة على بكالوريوس التربية النوعية، والابن الأوسط خريج كلية الهندسة جامعة الفيوم، وحاصل على الماجستير، والابن الأصغر حاصل على الماجستير من كلية التربية الرياضية، ليكونوا مواطنين صالحين، مضيفة أن الطريق طويل، وعطاء الأم لا ينتهي أبدا.

وقام رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة للفنانة سميرة عبد العزيز، والسيدات أعضاء مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والأم المثالية للمحافظة تقديرًا وعرفانا بالجميل لكل أم مصرية، كما تم فتح النقاش مع الحضور، وقام فريق الكورال بتقديم عدد من الفقرات الغنائية احتفاءً بهذه المناسبة.
بحضور سميرة عبدالعزيز.. جامعة الفيوم تحتفل بعيد الأم
بحضور سميرة عبدالعزيز.. جامعة الفيوم تحتفل بعيد الأم
بحضور سميرة عبدالعزيز.. جامعة الفيوم تحتفل بعيد الأم
بحضور سميرة عبدالعزيز.. جامعة الفيوم تحتفل بعيد الأم
بحضور سميرة عبدالعزيز.. جامعة الفيوم تحتفل بعيد الأم
بحضور سميرة عبدالعزيز.. جامعة الفيوم تحتفل بعيد الأم

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