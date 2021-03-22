«مياه المنيا» تشارك في احتفالات يوم المياه العالمي بالتوعية الطلابية

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة شاركت في احتفالات اليوم العالمي للمياه، الموافق ٢٢ مارس من كل عام، بتنفيذ ندوات طلابية عن التوعية المائية لأكثر من ٢٠٠٠ طالب بمدارس سمالوط.وأوضح أن إدارة التوعية بالشركة تقود مشروع توعوي ضخم يستهدف توعية ٢١٠ ألف طالب بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا وتموله منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، حيث يتم توزيع هدايا على الطلاب تحث على ترشيد استخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة، وتقديم عروض فنية باستخدام سيارة التوعية المتنقلة.وأضاف، أن المكون التوعوي أحد الأهداف الرئيسية للشركة لتطوير الخدمات وضمان استدامة الخدمة للمواطن المنياوى، ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.