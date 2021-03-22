الحكومة الشرعية ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الإثنين، بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات، مشيرة إلى أن ذات الموقف عبرت عنه الحكومة اليمنية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصًا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.وقالت "الخارجية اليمنية" في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "نذكر بأن مليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين".وأوضح البيان، أن "هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مدعومًا بالمقاومة الشعبية ملاحم بطولية محققًا انتصارات في مختلف جبهات القتال التي أشعلتها المليشيات الحوثية في مأرب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة المليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي".وأضافت وزارة الخارجية اليمنية: "تدرك الحكومة اليمنية تمامًا أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، وتؤكد أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 ".وجددت الوزارة في ختام بيانها، شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية وقيادتها على كل ما قدموه لليمن سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، مؤكدة الوقوف معهم سويًا أمام المشروع الإيراني التدميري والتوسعي في المنطقة.