روسيا تهنئ تونس على إطلاق القمر الصناعي

هنأت وزارة الخارجية الروسية تونس على إطلاقها قمرًا اصطناعيًا للاتصالات، الذي حمله الصاروخ الروسي (سويوز 2.1a) من قاعدة (بايكانور) في كازاخستان إلى الفضاء.وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أوردته وسائل إعلام روسية الإخبارية، اليوم الإثنين: "اليوم تم إطلاق القمر الاصطناعي التونسي (تحدي واحد) على متن الصاروخ الحامل الروسي، وسيكون هذا الجهاز الأول من مجموعة تتكون من 30 قمرًا اصطناعيًا تونسيًا مزودًا بمعدات اتصالات متطورة".وأضافت أن هذا الحدث "يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الروسي التونسي المثمر في الاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي"، مشيرة إلى أن هذا النجاح أصبح ممكنًا "بفضل علاقات الصداقة طويلة الأمد بين بلدينا، القائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منهما للآخر".وقالت: "نهنئ الشعب التونسي بالاختراق التاريخي في مجال التقنيات العالية في إطار مشروع للابتكار مشترك، ونتطلع إلى تعميق التعاون متبادل المنفعة، من أجل تطوير الصناعات الفضائية التونسية".