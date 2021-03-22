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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تُكرّم ياسمين الفيومي الموظفة المثالية بشهر المرأة

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:12 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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كرّمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة ‏وشئون المصريين بالخارج، ياسمين علي الفيومي، مدير ‏المحتوى بالمكتب الإعلامي، ‏لاختيارها الموظفة المثالية بالوزارة في شهر المرأة لهذا العام 2021م.‏

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن اختيار موظفة مثالية وتكريمها في شهر المرأة يتواكب مع توجيهات القيادة السياسية لتمكين المرأة، والارتقاء بمكانتها فى المجتمع ومسيرة العمل الوطني والإنساني، مضيفة أن اختيار "ياسمين"، جاء نتيجة لما تقوم ‏به من جهد كبير، يمثل إضافة ‏حقيقية للعمل الإعلامي وإبراز جهود الوزارة على كافة المنصات الإعلامية ومواقع ‏التواصل الاجتماعي ‏المختلفة، بجانب دورها في الترجمة وإعداد المحتوى الصحفي مع فريق العمل.‏

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن روح الفريق خلال العمل تميز أعضاء الوزارة؛ لما يقدمونه من ‏إخلاص وتفانٍ في العمل، وإسهامهم في ‏التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج وربطهم بالوطن الأم.‏

من ناحيتها، وجهت ياسمين الفيومي أسمي آيات الشكر والتقدير للسيدة الوزيرة مؤكدة أنها نموذج يحتذى به لكافة العاملين، في فن القيادة وتشجيع فريق العمل؛ ما يدفع الفريق لبذل كل ‏ما لديه لإبراز صورة الدولة المصرية برقيّ، والتواصل المستمر مع ‏المصريين بالخارج،‏ مؤكدة أن التقدير يدفع فريق العمل بالوزارة للسعي المستمر لتطوير الأداء وإبراز الجهود، واكتساب المعارف في شتى المجالات.

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