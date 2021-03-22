تحذيرات من موجة ثالثة في مصر: أين وصلت كورونا حول العالم؟

مرحلة جديدة يقف على أعتابها العالم أجمع، الآن، في انتظار الموجة الثالثة من فيروس كورونا التي دخلتها دول بالفعل، بل ووصلت إلى الذورة منها، لا سيما مع بدء حلول فصل الصيف في المنطقة العربية التي تتوقع أن تكون الموجة الثالثة فيه.بالفعل بدأت التوقعات الحذرة تخرج من مصر مؤخرًا بشأن ضرورة الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، استعدادًا للموجة الثالثة التي من المتوقع لها أن تكون أشد وأعنف من الموجتين الأولى والثانية.واتساقًا مع ذلك، بدأت مصر تشهد زيادة في الأعداد، كما حذرت وزارة الصحة من زيادة أعداد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، وزيادة التجمعات، موضحة أن التوقعات تشير إلى أنه من الممكن أن يشهد شهر إبريل المقبل زيادة في عدد الإصابات بداية الموجة الثالثة.تلاه تحذير آخر أمس، خرج من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات، حيث قال إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا: "إحنا على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدي على خير، وشايفين الدنيا ماشية إزاى برة".بالفعل، هناك دول حول العالم دخلت الموجة الثالثة ووصلت إلى حد الذروة منها، وأصبحت الأوضاع فيها إلى مستوى سئ بسبب تفشي الفيروس وزيادة حالات الإصابات والوفيات وترصد "الدستور" في التقرير التالي أوضاع الدول التي دخلت الموجة الثالثة من فيروس كورونا.بالنسبة لمصر، فإن أعداد الإصابات شهدت خلال منتصف مارس الجاري ارتفاعًا طفيفًا فلازال معدل الإصابات يقف عند 600 إصابة يوميًا، لكن ارتفع مؤشر الوفيات مجددًا ليصل عند مستوى 5.9%، فيما استمر تأرجح عدد الحالات اليومية بين 40 حالة في المتوسط.واستقر مؤشر التعافي من كورونا عند 77.2% بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان لحالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر من العام الماضي.من المتوقع أن تكون أمريكا هي أولى دول العالم التي تدخل الموجة الثالثة، لكونها أعلى دولة حققت معدل وفيات وإصابات من الفيروس، إذ أعلنت بالفعل أنها دخلت الموجة الثالثة مع زيادة وتيرة الإصابات والوفيات، وهو الأمر الذي آثار ذعر المواطنين منتصف فبراير الماضي.وأطلقت الحكومة بيانًا تحذيريًا حول احتمالية عودتها لحالة الغلق العام من جديد، وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول العالم في إصابات كورونا بنحو 24 مليونًا و633805 إصابة منذ بداية الجائحة منها 410383 حالة وفاة.تعد كوريا الجنوبية إحدى الدول التي تعترف فيها معدلات الإصابات والوفيات منذ ظهور فيروس كورونا، إذ لحقت بأمريكا في الإعلان عن دخولها الموجة الثالثة، بعدما أعلنت السلطات الصحية رصدها لتلك الموحة التي ضربت البلاد.وحذرت السلطات من أن تلك الموجة مختلفة عن الموجتين الأولى والثانية لكونها أشد عنفًا وأكثر سرعة في الانتشار، جعلت العاصمة سول تشهد نحو 900 إصابة جديدة في اليوم الواحد، إضافة لحدوث إصابات في أماكن أخرى.وكذلك بريطانيا التي أعلنت مؤخرًا عن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا، وقالت عنها أنها أشد فتكًا من السلالات الماضية وهي نتاج الموجة الثالثة من الفيروس، وأوضحت وزارة الصحة أن البلاد تشهد الموجة الثالثة والأسوأ للفيروس والتي ستكون أكثر فتكًا من الموجتين الأولى والثاني.ونشرت إسبانيا حالة الاستنفار العام مؤخرًا استعدادًا للموجة الثالثة من كورونا، وجاء الإعلان عن لسان المجلس القومي للبحوث الإسبانية، والذي أكد أن بلاده دخلت بالفعل تلك الموجة والتي من المتوقع أن تنتشر في أنحاء أوروبا كلها.أوضح المجلس أن بلاده لم تكن تخرج من الموجة الثانية حتى دخلت الموجة الثالثة بشكل مفاجىء انعكس على زيادة أعداد الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ، موضحًا أن على المواطنين عدم التهاون وإتباع الاجراءات الاحترازية كافة.ولازالت فرنسا تقف عند حد التحذير فقط من دخول الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وجاء التحذير على لسان المجلس العلمي في فرنسا الذي أعلنها صراحة أن الموجة الثالثة لا مفر منها وأنها ستأتي وتنتشر سريعًا، وليس هناك نجاة سوى بالالتزام.وأخيرًا البرازيل التي أعلنت في مطلع مارس الماضي أنها رصد نسخة جديدة من فيروس كورونا، سببت حالة من الذعر بعد تأكيدها على تحور الفيروس بتلك السلالة الجديدة التي سميت بـ"الأمازون"، حيث مكان اكتشافها ووقتها أعلنت السلطات الصحية أن ذلك بداية دخول الموجة الثالثة.