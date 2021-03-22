«التجارة الداخلية»: متابعة الأوكازيون لنهايته وتحرير محاضر للمخالفين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الشتوي قارب على الانتهاء حيث سيتم غلق الباب لاستقبال طلبات التراخيص للمحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون الشتوي يوم الأحد المقبل.وقال المهندس أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة للرقابة التجارية لـ"الدستور"، إن الوزارة ستتابع الأوكازيون الشتوي حتى آخر يوم محدد له رسميا وهو يوم 28 مارس من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية لتكثيف الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون وتحرير محاضر للمخالفين في حال عدم الإعلان عن السعرين أو عدم الحصول على التراخيص أو أوكازيونات وهمية لتضليل المستهلك.وتابع أن الهدف من الأوكازيون هو إنعاش الأسواق المحلية وزيادة حركة التجارة الداخلية لتصب في مصلحة التاجر لتصريف المنتجات والسلع الراكدة وزيادة المبيعات ويصب لصالح المستهلك في الحصول على عدد من قطع الملابس كفرصة سانحة للاستفادة من التخفيضات وهو الأمر الذي يؤدي إلى رواج للمنتجات.