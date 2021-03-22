وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يتفقدان نفق عرابي (فيديو)

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد (نفق عرابي) بمدينة الزقازيق المقام بتكلفة 130 مليون جنيه، للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة والمقام بتكلفة 130 مليون جنيه.واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ مشروع إنشاء النفق، حيث تمت الإشارة إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع وصلت لـ75% وجارٍ تنفيذ الأعمال الخرسانية العادية ودمج للأرضيات واللبشة في الجزء الذي تم حفره، إضافة إلى تنفيذ أعمال عزل وصب للخوازيق الخرسانية، وتمت مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق.وأكد وزير التنمية المحلية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق دائرة المحافظة طبقًا للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة، مشددًا علي ضرورة الالتزام بالمواصفات الهندسية ومراعاه الجودة في التنفيذ.من جانبه، أوضح المحافظ أن النفق يسهم في خلق محاور مرورية جديدة، ويعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق والمساهمة في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة والمضي قدمًا نحو تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.