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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: إعلان جدول امتحانات مارس للصفين الأول والثاني الثانوي قريبًا

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:15 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي قريبًا جدًا.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات صحفية عبر إحدى مجموعات واتس آب، أنه سيتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وهل سيتم أداؤها في البيت أو المدرسة قريبًا جدًا.

جدير بالذكر أنه سيتم عقد ثلاثة امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2020-2021، بالفصل الدراسي الثاني.

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