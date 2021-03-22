وزير التعليم: إعلان جدول امتحانات مارس للصفين الأول والثاني الثانوي قريبًا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي قريبًا جدًا.وأضاف الوزير، خلال تصريحات صحفية عبر إحدى مجموعات واتس آب، أنه سيتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وهل سيتم أداؤها في البيت أو المدرسة قريبًا جدًا.جدير بالذكر أنه سيتم عقد ثلاثة امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2020-2021، بالفصل الدراسي الثاني.