مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببورسعيد

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة، مصرعه عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والهارب من محافظة الدقهلية (مُسجل خطر "فرض سيطرة") وسبق إتهامه فى 15 قضية ما بين "سرقة بالإكراه، وسلاح، مخدرات، خطف " والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضيتى"مقتل شرطى وإصابة آخر، سرقة بالإكراه".. بالاختباء بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد.عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزى وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن "بور سعيد – الدقهلية" لاستهداف المذكور، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مصرعه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.