رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المالكي: وقف إطلاق النار باليمن مشروط بقبول المبادرة من كافة الأطراف

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:15 م
تركي المالكي
تركي المالكي
نيفين أشرف
طباعة
أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن وقف إطلاق النار في اليمن مشروط بقبول المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية من طرفي الصراع.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، مع وزارة الخارجية السعودية بشأن اليمن: "لدينا الحق الكامل في الرد على انتهاكات ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في السعودية وفي اليمن"، مضيفًا: "لدينا القدرات الكافية للتصدي لجميع الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي على السعودية".

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي أن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن العمليات العسكرية، متمنيًا قبول الأطراف اليمنية المبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب direct link


الصور

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

image description

سجدت شكرًا.. القصة الكاملة لمنح «سيدة التروسيكل» عقود شقة ومحل استجابة للرئيس

الأكثر قراءة

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالكود الترم الأول | خطوه بخطوه

لينك سريع| نتيجة أولى ثانوي بالكود | الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

الإمارات تستضيف أسبوع المناخ الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يفض المنازعات بين الناشر والمؤلف

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60