المالكي: وقف إطلاق النار باليمن مشروط بقبول المبادرة من كافة الأطراف

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن وقف إطلاق النار في اليمن مشروط بقبول المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية من طرفي الصراع.وقال المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، مع وزارة الخارجية السعودية بشأن اليمن: "لدينا الحق الكامل في الرد على انتهاكات ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في السعودية وفي اليمن"، مضيفًا: "لدينا القدرات الكافية للتصدي لجميع الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي على السعودية".وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي أن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن العمليات العسكرية، متمنيًا قبول الأطراف اليمنية المبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية.