طريقة عمل ومكونات «كاساديا الدجاج»

تعتبر كاساديا الدجاج من الأكلات الجديدة التي يبحث الكثيرون عن طريقة عملها ومكوناتها الرئيسية.ـ مكونات الوصفة:خلطة شيش طاووق كنور1كيلو صدور دجاجشرائح جبنة شيدرجبنة موزاريلافلفل رومي ألوانهالبينوبصلخبز التورتيلاكريمة حامضيةـ طريقة التحضير:في مقلاة ساخنة قومي بتشويح الدجاج، عندما يقترب علي النضج قومي بإضافة البصل والفلفل الرومي الألوان والهالبينو.قومي بإخراجهم من المقلاة،ثم ضيفي خبز التورتيلا وضيفي فوقه الجبنة الشيدر والجبنة الموزاريلا.ثم قومي بإضافة مكس الدجاج ثم ضيفي الجبنة وقومي بتغطيته بخبز تورتيلا آخر.قومي بإضافة القليل من الزيت في مقلاه ساخنة ثم ضيفي الكاساديا واتركيها حتي تحصل علي اللون الذهبي.ثم قومي بقلبها علي الجهة الاخري واتركيها ايضا لتحصل على اللون الذهبي.قومي بتقطيعه علي شكل مثلثات ويقدم مع الكريمة الحامضية.