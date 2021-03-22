الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

طالبت اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب، ثاني أطول أنهار الاتحاد الأوروبي ويلقب بـ"نهر العواصم" لكونه يمر في فيينا وبراتيسلافا وبودابست وبلغراد، بتكثيف الجهود بين الدول المطلة على النهر لتقدير قيمة المياه والاحتفال بهذا المورد الثمين، الذي يجب أن يعمل الجميع على حمايته.وقالت اللجنة- في بيان، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمياه- إنه "في سياق التغيرات العالمية المتسارعة بشكل كبير لا يزال الكثيرون يعيشون بدون الحصول على القدر الكاف من المياه النظيفة".. مؤكدة أن حماية الأنهار وموارد المياه المشتركة سوف تظل قضية حيوية للأجيال القادمة.وأوضحت أن اليوم العالمي للمياه الذي يقام في 22 مارس من كل عام منذ عام 1993، هو احتفال سنوي للأمم المتحدة يركز على أهمية حماية موارد المياه العذبة، مشددة على ضرورة الجمع بين سياسة حماية موارد المياه وسياسة مكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء حوض نهر الدانوب، كما شددت على مواصلة التخطيط للمستقبل من أجل التنمية العادلة والمستدامة لجميع موارد المياه في حوض النهر.