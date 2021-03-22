رئيس «البريد»: نستهدف 2.5 مليار جنيه أرباح بنهاية 2021

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، إنَّ حجم أرباح الهيئة بلغ ملياري جنيه خلال العام المالي الماضي، متوقعًا أن تنمو الأرباح بنسبة 25%، لتصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه خلال عام 2021.وأضاف فاروق خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة في القرية الذكية، اليوم الإثنين، أن تكلفة عملية التطوير والتحديث التي تجريها الهيئة ستصل إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.وأكد تقديم جميع خدمات بوابة مصر الرقمية من خلال مكاتب البريد، موضحًا أن الهيئة تستهدف توفير الخدمات في 1000 مكتب خلال العام الجاري، والتي بدأت بنحو 150 مكتبًا فقط.ولفت إلى أن الهيئة تستهدف زيادة حجم التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع مقدمي هذه الخدمات بهدف توفير قروض مناسبة للشباب لتوفير فرص عمل وفتح مجالات جديدة.