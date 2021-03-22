طرح بوستر جديد لـ«نجيب زاهى زركش»

طرح المؤلف عبدالرحيم كمال، بوستر دعائيا جديدا، لمسلسل النجم يحيى الفخراني الذي يحمل اسم "نجيب زاهي زركش".ومن المقرر عرض المسلسل خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وظهر الفخراني على البوستر من أمام سيارته."نجيب زاهي زركش"، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني وبطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، رنا رئيس، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، حنان سليمان، مايان السيد، محمد يسري، محمد محمود، ورامز أمير.