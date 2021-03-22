مسئول التلقيح ضد كورونا في فرنسا يتوقع عودة الحياة لطبيعتها في الصيف

أعرب المسئول عن برنامج التطعيم الفرنسي، آلان فيشر، اليوم الإثنين، عن تفاؤله بأن تعطي حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" نتائجها في وقت قريب، معلنًا أن الجيش سيشارك في تسريع العملية، وتوقع أن تعود الحياة إلى طبيعتها نوعًا ما إلى البلاد بحلول الصيف أو الخريف، بفضل تسارع عمليات التلقيح.وقال فيشر- وفقًا لموقع (فرانس 24) "إن الجيش سيشارك في خطط تسريع حملة التطعيم، وإن فرنسا ما زالت قادرة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالتلقيح على الرغم من الانتكاسة التي نتجت عن مخاوف بشأن سلامة لقاح شركة (أسترازينيكا)".وأضاف: "يحتاج الأمر بعض الوقت لتعود الحياة إلى طبيعتها، بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة لن نكون بعيدين عن المستوى المستهدف بحلول مايو المقبل، أما بالنسبة لعودة الحياة إلى طبيعتها فذلك قد يكون بحلول الصيف أو الخريف".وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الأحد، أن ستة ملايين و191 ألفًا و666 تلقوا جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد- 19 منذ بداية حملة التطعيم في البلاد، ويمثل ذلك 9،2% من السكان، و11،8% من البالغين.وبدأ، أمس الأول السبت، سريان حجر صحي عام لمدة شهر على ما يقرب من ثلث الفرنسيين، مع استهداف الحكومة احتواء انتشار الفيروس في منطقة باريس ومناطق بشمال البلاد.