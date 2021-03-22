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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جامعة عين شمس يلتقي طلاب امتياز طب

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:23 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني
ريم محمود
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التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بطلاب دفعة الامتياز ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يرافقه الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، جاء اللقاء تقديرًا للسنة الاستثنائية التي مر بها طلاب كلية الطب بسبب ظروف الجائحة والتي نجح الطلاب في التعبير عنها من خلال أغنية تجسد فرحتهم بتجاوز هذه الفترة وقد تناقلتها المواقع وبعض وسائل الإعلام. 

وخلال اللقاء الأبوي الذي جرى بحديقة عرب المحمدي، أشاد الدكتور محمود المتيني بجهود طلاب كلية الطب باعتبارهم رافدًا قويًا لكتيبة الجيش الأبيض، كما أثنى على أفكارهم الإبداعية، مؤكدًا أن الاهتمام بالثقافة والمعارف بجانب التخصص الأكاديمي، يثري شخصية الخريج ويؤهله لدخول سوق العمل بقوة، لافتًا إلى أن كلية طب عين شمس استطاعت أن تحقق مراكز متقدمة على مستوى العالم في مختلف التصنيفات الدولية.

كما أشار إلى ضرورة استمرار ارتباطهم بالجامعة من خلال رابطة الخريجين، ودعاهم للانضمام لعضويتها للاستفادة من مميزاتها المتنوعة.

كما وعدهم بإقامة حفل تخرج يليق بهم مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية بما يتناسب مع الظروف الراهنة.

أعقب اللقاء جولة لرئيس الجامعة بحديقة عرب المحمدي للوقوف على أعمال التطوير بها.

كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة. 
رئيس جامعة عين شمس يلتقي طلاب امتياز طب
رئيس جامعة عين شمس يلتقي طلاب امتياز طب
رئيس جامعة عين شمس يلتقي طلاب امتياز طب
رئيس جامعة عين شمس يلتقي طلاب امتياز طب
رئيس جامعة عين شمس يلتقي طلاب امتياز طب
رئيس جامعة عين شمس يلتقي طلاب امتياز طب

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