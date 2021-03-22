رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الناشرين المصريين» يفض المنازعات بين الناشر والمؤلف

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:54 م
الناشرين المصريين
الناشرين المصريين
آلاء حسن
طباعة
كشفت لجنة فض المنازعات برئاسة وليد مصطفى، أنه من واقع دراسة الموضوعات التى تم عرضها على اللجنة، وبمتابعة فض تلك النزاعات القائمة تبين أن كلها مشاكل بسيطة وتتفاقم نتيجة عدم التدقيق فى بعض الأمور التى قد تهدر حق الناشر ماديًا وأدبيًا وقانونيًا.

ورأت اللجنة أنه من الضرورى إرسال تلك الملاحظات للناشرين لمراعاتها في المعاملات المالية والتعاقدات التى يتم إبرامها، وهى كالتالى:

أولا: ملاحظات عند التعاقد
1- يجب أن يكون هناك تعاقد بين الناشر والمؤلف لأن بعض المشاكل لم يكن هناك تعاقد والناشر طبع العمل دون إجراء تعاقد، وأن يكون التعاقد كتابيًا أو عن طريق الإيميل أو الواتس آب للتوثيق بأى صورة ويوضح به بيانات طرفي التعاقد.
2- يجب أن تحدد مدة زمنية في العقد.
3- يجب عمل إيصالات استلام بالنسخ المستلمو أو المسلمة.
4- يجب أن يكون هناك شرط جزائي في العقد لأنه لاحظنا أن الناشر يعمل ويجتهد لإصدار العمل ثم يرغب المؤلف في فسخ العقد لأي سبب غير منطقي، ويضيع جهد الناشر.

ثانيا: ملاحظات عامة
1- عند سدادك أي مبلغ مالي يجب أن يكون هناك إيصالات استلام نقدية لإثبات المعاملات المالية.
2- عند عمل شيك أو ما شابه ذلك يجب أخذ صورة منه وتوقيع الفرد الآخر باستلام أصل الشيك.
3- عند إرسال كتب العميل في محافظات أخرى يجب الاحتفاظ ببوليصة الشحن.
4- عند إرسال كتب العميل يجب توقيع المستلم على صورة من إذن الصرف.

وأوضحت اللجنة في بيان لها: كل هذه النقاط وجدنا أن بعض الزملاء يتغاضى عنها أو لا يهتم بها ثم تقع المشكلة ونبحث عن الأوراق أو المستلم، لذا نرجو من جميع الزملاء إثبات المعاملات والاحتفاظ بالمستندات لحين انتهاء المعاملات أو التعاقدات أو ما شابه.

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش

تانية ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تحذير شديد من الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالكود الترم الأول | خطوه بخطوه

لينك سريع| نتيجة أولى ثانوي بالكود | الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

الإمارات تستضيف أسبوع المناخ الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يفض المنازعات بين الناشر والمؤلف

حفل لفريق «جرامافن» بقصر «بشتاك».. الخميس

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون