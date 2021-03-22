«الناشرين المصريين» يفض المنازعات بين الناشر والمؤلف

كشفت لجنة فض المنازعات برئاسة وليد مصطفى، أنه من واقع دراسة الموضوعات التى تم عرضها على اللجنة، وبمتابعة فض تلك النزاعات القائمة تبين أن كلها مشاكل بسيطة وتتفاقم نتيجة عدم التدقيق فى بعض الأمور التى قد تهدر حق الناشر ماديًا وأدبيًا وقانونيًا.ورأت اللجنة أنه من الضرورى إرسال تلك الملاحظات للناشرين لمراعاتها في المعاملات المالية والتعاقدات التى يتم إبرامها، وهى كالتالى:أولا: ملاحظات عند التعاقد1- يجب أن يكون هناك تعاقد بين الناشر والمؤلف لأن بعض المشاكل لم يكن هناك تعاقد والناشر طبع العمل دون إجراء تعاقد، وأن يكون التعاقد كتابيًا أو عن طريق الإيميل أو الواتس آب للتوثيق بأى صورة ويوضح به بيانات طرفي التعاقد.2- يجب أن تحدد مدة زمنية في العقد.3- يجب عمل إيصالات استلام بالنسخ المستلمو أو المسلمة.4- يجب أن يكون هناك شرط جزائي في العقد لأنه لاحظنا أن الناشر يعمل ويجتهد لإصدار العمل ثم يرغب المؤلف في فسخ العقد لأي سبب غير منطقي، ويضيع جهد الناشر.ثانيا: ملاحظات عامة1- عند سدادك أي مبلغ مالي يجب أن يكون هناك إيصالات استلام نقدية لإثبات المعاملات المالية.2- عند عمل شيك أو ما شابه ذلك يجب أخذ صورة منه وتوقيع الفرد الآخر باستلام أصل الشيك.3- عند إرسال كتب العميل في محافظات أخرى يجب الاحتفاظ ببوليصة الشحن.4- عند إرسال كتب العميل يجب توقيع المستلم على صورة من إذن الصرف.وأوضحت اللجنة في بيان لها: كل هذه النقاط وجدنا أن بعض الزملاء يتغاضى عنها أو لا يهتم بها ثم تقع المشكلة ونبحث عن الأوراق أو المستلم، لذا نرجو من جميع الزملاء إثبات المعاملات والاحتفاظ بالمستندات لحين انتهاء المعاملات أو التعاقدات أو ما شابه.