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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع المشروعات الجارية في مدينة طنطا

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:41 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الفني
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قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الإثنين، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بمركز ومدينة طنطا، حيث بدأت الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض للوقوف على آخر تطورات العمل بالمشروع، حيث تفقد المحافظ جميع العنابر بالمشروع والبالغ عددها عنبرين تربية و6 عنابر للإنتاج، حيث تم تركيب الماكينات بـ 4 عنابر وجاري تركيب ال 4 الآخرين، موجهًا بإزالة جميع الأشجار داخل نطاق المحطة والتي تمثل خطورة على العنابر.

كما تفقد محافظ الغربية الأعمال الجارية في طريق "طنطا - السنطة- زفتى" بطول 11 كم حيث تم متابعة الأعمال الجارية بنفق ميت غزال والتي وصلت نسبة التنفيذ به 70 % وكذلك أعمال كوبري الجعفرية والتي وصلت نسبة التنفيذ به 65 %، كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة السنطة والحماية المدنية بسرعة إطفاء الحرائق على جانب الطريق.

وتابع المحافظ جولته بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لتفقد أعمال التطوير بكورنيش طنطا في مرحلتيه الثالثة والرابعة بداية من كوبري فاروق وحتى كوبري قحافة، حيث أشاد المحافظ بسرعة العمل في تدبيش ترعة القاصد، كما تفقد أعمال المرحلة الثالثة من شارع الأشرف حتى كوبري قحافة والتي قاربت على الانتهاء ووجه المحافظ بتوحيد طلاء العمارات المطلة على الكورنيش قبل الانتهاء من المشروع.

اختتم رحمي أعمال جولته بتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع الإسكندرية تمهيدًا لعملية الرصف بنهاية الشهر القادم، كما تفقد الأعمال الجارية في منطقة السيد البدوي حيث يتم تركيب البازلت علي جانبي الشارع وتوحيد واجهات المحال التجارية لتأخذ طابع إسلامي موحد فريد بجانب توحيد طلاء العمارات السكنية المطلة على الشارع والذي تم توسعته وتطويره بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، كونه واحد من أهم مشاريع إحياء التراث والتي توليه المحافظة اهتمامًا كبيرًا كونهما أحد أهم الوجهات التاريخية والدينية بها.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بنظافة الطريق المؤدي إلى سوق المواشي بنفيا كما وجه مديرية الطب البيطري والزراعة بالتفتيش على سير العمل داخل السوق، كما وجه بسرعة تنفيذ قرار الإزالة لأحد المباني الحكومية المطلة على ترعة القاصد والصادر في حقه قرار إزالة منذ عام ٢٠٠٧، وتم تحرير مخالفات لجميع السيارات للوقوف صف ثاني بكورنيش المرشحة، وتوجيه رئيس حي ثان بعمل مخالفة إشغال طريق لأحد محال بيع السيارات.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود، رئيس حي أول طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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