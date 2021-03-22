تطوير 2000 مكتب بريد فى 2021

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، إنَّ الهيئة تستهدف تطوير 2000 مكتب بريد خلال العام المالي 2020-2021، بالإضافة إلي تركيب 1000 ماكينة صراف آلي بالمكاتب ليصل إجمالي الماكينات إلى 1700 ماكينة.وأضاف فاروق خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة في القرية الذكية، اليوم الإثنين، أن حجم الودائع في الهيئة يصل إلى 174 مليار جنيه بنهاية العام الماضي وتمَّ نشر 8 ملايين كارت فيزا ونحو 4 ملايين كارت ميزة خلال الفترة الماضية لخدمة 23 مليون عميل للهيئة.وأشار إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للهيئة وتدقيق البيانات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين من خلال منظومة الخدمات الحكومية.