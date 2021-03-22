سينما الهناجر تعرض فيلم «صنع في كولومبيا».. غدًا

في إطار أسبوع أفلام السينما الكولومبية، والتي تعرض بسينما الهناجر "بساحة الأوبرا" التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وبالتعاون مع السفارة الكولوبية بالقاهرة، يعرض في السادسة مساء غد الثلاثاء 23 مارس فيلم "porro made in Colombia" ( صنع في كولومبيا).الفيلم إخراج أدريانا لوتشيا، إنتاج 2015، مدة عرض الفيلم 77 دقيقة، ويدور حول أصحاب الذاكرة الموسيقية والرقصات الموجودة في كولومبية مثل أغاني "الفاكوريا" وتأثرها بالثقافات السورية واللبنانية.