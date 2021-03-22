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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير بالمدينة الجامعية

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:14 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية مفاجئة؛ للوقوف على ما انتهت إليه أعمال الصيانة اللازمة والتطوير بمختلف مباني المدن الجامعية، التي تتم في بعض المباني بمدينة نصر بمرافقة مؤمن متولي وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن الإداري، والأستاذ أسامة توفيق مدير عام المدن الجامعية للطلاب، والأستاذة هدى فوزي مدير عام المدن الجامعية للطالبات.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة ما انتهت إليه أعمال الصيانة اللازمة والتطوير والتجديدات ببعض المباني؛ بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات.

وطالب رئيس الجامعة المقاول بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال في أقرب وقت ممكن، كما طالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من عمليات تطوير وتجميل المساحات الخضراء، والفراغات بين المباني وبعضها البعض؛ بهدف إتاحة متنفس من المساحات الخضراء للطالبات، للجلوس بها واستذكار دروسهن.

ووجه أيضًا إلى أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا؛ من خلال عمليات الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر، بجانب الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وشدد رئيس الجامعة على مراجعة منظومة الإضاءة في المدينة الجامعية؛ من أجل تهيئة المناخ المناسب للطالبات.

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