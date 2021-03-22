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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:59 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
حسام فهمي
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التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة دمياط، لتفقد ميناء دمياط والطريق الدولى الساحلى، فى إطار الدور الذى تقوم به اللجنة لبحث أهم المشكلات التى تواجه قطاع النقل والعمل على حلها.

حيث تناول اللقاء الذى جاء بحضور أعضاء مجلس النواب، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة ومدير مديرية الطرق والنقل وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بملف الطرق بنطاق محافظة دمياط، واستعراض بعض المطالب المُتعلقة بصيانة الطرق الرابطة بين محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، وكذا استعراض جميع الحلول المقترحة لصيانة بعض شبكات الطرق التى تربط عدة مناطق.

أكدت محافظ دمياط أنه تم بحث العديد من الموضوعات فى هذا الخصوص لرفع كفاءة الطرق الحيوية بنطاق المحافظة التى تقع تحت ولاية الهيئة العامة للطرق والكبارى، منوهة إلى أن طريق ٨٠١ جاء من بين أهم هذه الموضوعات، يربط بين دمياط وشربين بطول ٩ كيلو مرورًا بعدد من المناطق، حيث أوضحت "المحافظ" أنه تم عرض كل الخطوات التى تم اتخاذها لدراسة الوضع الراهن للطريق، المقرر غلقه أمام سيارات النقل الثقيل نظرًا لخطورته فى الوقت الحالى، وأشارت "محافظ دمياط" إلى أن الطريق مدرج بخطة الطرق المحلية ضمن أعمال البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والنقل، منوهة إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس اللجنة على تقديم طلب بزيادة التمويل الخاص برفع كفاءة الطريق لتنفيذ عمليات الصيانة به بشكل متكامل.

كما أضافت الدكتورة منال عوض، أنه تم عرض الموقف الخاص بتطوير ورفع كفاءة طريق دمياط الغربي، والذى يُعد أحد المحاور المهمة بالدلتا والذى يربط محافظات دمياط والغربية والدقهلية، وكذا الطريق الدولى الساحلى المدرج بخطة وزارة النقل بالعام المالى القادم تلبية لمطالب محافظة دمياط، وصيانة كوبرى دمياط العلوى، وعدد آخر من الموضوعات، بهدف وضع خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمرتادي تلك الطرق مزودة بشبكات متكاملة لصرف مياه الأمطار، أعرب النائب علاء عابد عن تقدير اللجنة لجهود الدكتورة منال عوض المبذولة بكل القطاعات، لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة وخدمة مواطنيها، مؤكدًا حرص اللجنة على بحث جميع المشكلات التى تم طرحها مع كل الجهات المعنية.

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