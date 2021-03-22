محافظ المنوفية يتفقد تطوير وتجميل حديقة الطفل والورد بأشمون

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عصر اليوم، أعمال انتهاء تطوير ورفع كفاءة حديقة الطفل والورد بمركز ومدينة أشمون، رافقه نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد، السكرتير العام ورئيس مركز ومدينة أشمون.تفقد المحافظ أعمال التطوير والتجميل بحديقة الطفل على مساحة 1515م2 وبتكلفة تقدر بمليون و633 ألف جنيه، وكذا حديقة الورد والمقامة على مساحة 3240م2 بتكلفة إجمالية تبلغ مليونا و383 ألف جنيه، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال الحدائق أهالي مركز أشمون، وأشاد المحافظ بالجهد المبذول على أرض الواقع في رفع كفاء وتطوير الحدائق، لتصبح نموذجية تساهم في إيجاد متنفس جمالي للأهالي، موجهًا بزيادة الإنارة داخل الحدائق فضلًا عن الحفاظ على نظافة الحدائق أولًا بأول من خلال المتابعة المستمرة لها.هذا وقد تم تصميم الحدائق وفق أحدث التصميمات، لتصبح نموذجية وذات شكل حضاري وتليق بالزوار وأسرهم، وتم تزويد الحدائق بألعاب متعددة للأطفال وعمل برجولات واستراحات للمواطنين وزراعة النجيل والمسطح الأخضر والنخيل.وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بتطوير وتجميل الحدائق والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف إعادة الرونق الحضاري للمحافظة وإيجاد متنفس جمالي لأهالي المنوفية.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفى بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع.