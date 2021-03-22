إضافة الزوجة المحرومة من الدعم التموينى الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح خدمة إضافة الزوجة المحرومة من الدعم ببطاقات التموين على موقع "دعم مصر" اعتبارًا من الأسبوع المقبل.وكانت الوزارة قد أطلقت خدمات تموينية أكدت بداية تشغيلها قبل نهاية مارس الجاري عبر موقعها الإلكتروني "دعم مصر" لتوحيد الخدمات التموينية المقدمة للمواطن من خلال "بوابة مصر الرقمية" وموقع "دعم مصر" على شبكة الإنترنت، أو من خلال مكاتب الخدمة التموينية المطورة بالمحافظات، التي تعمل عبر دائرة إلكترونية مغلقة.وبحسب التقرير المقدم مؤخرًا من الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، هناك خدمات تموينية موجودة بالفعل عبر بوابة مصر الرقمية، ستتم إضافتها على موقع "دعم مصر"، ومكاتب الخدمة مع الالتزام ببعض الشروط للحصول عليها، وهناك خدمات أخرى تم وضع ضوابط الحصول عليها مثل إضافة المواليد، والزوجة المحرومة، تم إرجاؤها في التقرير لمرحلة ثانية لم يحدد لها توقيت زمني.وأوضح التقرير أن الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية وستتم إتاحتها من خلال "دعم مصر" والمكاتب تشمل خدمات استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد وتالف يشترط أن تكون بطاقة التموين سارية، وأن يكون مقدم الطلب رب الأسرة في البطاقة.خدمة نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى اشترطت التموين أن تكون البطاقة سارية، وأن يتطابق عنوان بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة مع المحافظة المراد النقل إليها.كما تشمل خدمة ضم أفراد أسرة متاحة حاليًا على مصر الرقمية، وجارٍ التنفيذ والتعميم على دعم مصر ومكاتب الخدمة المطورة خلال المرحلة الأولي، وبالنسبة لضم أفراد الأسرة من الذكور، يشترط أن يتقدم بطلب هذه الخدمة رب الأسرة، وأن تكون البطاقة سارية على قاعدة البيانات، وأن يكون المنقولون مستفيدين على بطاقة أخرى سارية على قاعدة البيانات، وأن يكونوا أبناء أو زوجة لرب الأسرة، وحددت التموين أنه لا يجوز إضافة أكثر من زوجة واحدة على نفس البطاقة.وبالنسبة لضم أفراد أسرتي من الإناث، والمقصود بها ضم المطلقات والأرامل، تشترط وزارة التموين أن يكون مقدم الخدمة رب الأسرة في بطاقة التموين، وأن تكون البطاقة سارية على قاعدة بيانات منظومة إدارة البطاقات، وأن تكون المنقولة نجلة رب الأسرة، ومستفيدة على بطاقة أخري سارية، وبالنسبة للأطفال القصر أن تكون الحضانة طبقًا لحكم المحكمة لرب الأسرة في البطاقة التموينية.