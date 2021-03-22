هنادي مهنى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة هنادى مهنى إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرت الفحوصات الطبية وجاءت نتيجتها إيجابية.وكتبت هنادى، عبر حساباتها الرسمية على موقعى التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام»: «كورونا إيجابى الحمد لله».يذكر أن هنادي مهنا شاركت مؤخرا كضيف شرف في مسلسل "في بيتنا روبوت"، الذي حقق نجاحا كبيرا، بطولة عمرو وهبة وشيماء سيف وليلى زاهر وهشام جمال، وهو إنتاج مشترك بين سينرجي وروزناما، وإخراج وليد الحلفاوي.