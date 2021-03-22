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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سوهاج الجامعي» يستخرج «ساطور» من رأس مواطنة

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:18 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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نجح فريق طبي بقسم «جراحة المخ والأعصاب» في مستشفى سوهاج الجامعي في استخراج آلة حادة «ساطور» من جبهة سيدة كانت تعاني من جروح قطعية بفروة الرأس مع كسور بعظام الجمجمة وجرح قطعي بالجبهة.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس الجامعة، وقال: إنَّ المواطنة «ش ر أ» وصلت إلى المستشفى الجامعي وكان في استقبالها فريق استقبال الطوارئ، وذلك بمساعدة غرفتي طوارئ وإسعاف قنا بالتنسيق مع النائب الإداري بالمستشفى.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن الأطباء قاموا بعمل الإسعافات الأولية للمصابة، حيث كانت تعاني من هبوط في الدورة الدموية نتيجة النزيف، وبعد عمل الإشاعات اللازمة تمَّ نقل المصابة فورًا إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب، وتم رفع الجسم الصلب «الساطور».

وأضافت أنها كانت تعاني من كسور متعددة بعظام الجمجمة وأوعية دموية نازفة وكسور مخنسفة، موضحًا أنه تم إيقاف نزيف الأوعية الدموية مع الحفاظ على المراكز الحيوية بالمخ، وعمل رتق للأم الجافية وإعادة ترتيب العظام وتثبيتها بالغرز الجراحية.

واستغرقت العملية نحو 7 ساعات، وتم نقل المصابة للعناية المركزة بالمستشفى.

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