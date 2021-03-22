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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إيمان كمال: سعيدة بلقب «أم المعاقين» (صور)

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:09 م
جريدة الدستور
حسام عسل ـ احمد التمساح
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في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها الحياة على الكثير من الناس، تظهر لنا نماذج تضرب المثل الرائع في الحياة، لا سيما وإن كان هؤلاء هن الأمهات اللاتي ضحين بالغالي والنفيس من أجل أبنائهن وأسرهن، وكن كالشموع التي تحترق لتنير الطريق لهم، ويحتفل العالم في يوم 21 من مارس من كل عام بيوم الأم لشكرهن وتأثيرهن في المجتمع وتضحياتهن الغالية من أجل تقديم جيل يحمل راية الهمة والعزم.

تقول إيمان كمال، صاحبة 54 عامًا، إنها رزقت بابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقررت أن تحصل على دورات وكورسات تعليمية للتخاطب والتعامل مع ذوي الهمم، مضيفة: "وكنت أجد أن هناك أزمة في التعامل مع الكثير من أولياء الأمور لأشخاص بهذه الحالة، وأنهم يجهدونهم ويجهدون بالتعامل معهم، وكان ضمن هؤلاء فتاتان من جيراني بمحافظة الجيزة فاستأذنت ذويهما بأن يكونا معي أرعاهما مع نجلتي، تكن أصدقاء ونتيح وجود حالة ألفة ومحبة بينهن والعمل على دمجهن في المجتمع وتنمية مهاراتهن، وكانت هي البداية".

وتابعت "حيث قمت بالاتفاق مع أحد مراكز الشباب بتوفير غرفة لهذا الغرض، وبالفعل بدأت أعلن وجود نشاطات خاصة بذوي الهمم وبرامج تأهيل وتنمية مهارات بالمجان، ورحب الكثير من الأهالي بهذه الفكرة، وانضمت لنا حالات جديدة وبدأنا نقوم بعمل ورش رسم وصناعات يدوية حفلات وفعاليات ووصل العدد حاليا لما يقرب لـ100 شخص، وكونا فريقًا أطلقنا عليه فريق التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشارت إلى أنها كرمت من قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن على مجهوداتها في التعامل مع ذوي الهمم، وهو أمر يسعدها بالتأكيد، موجهة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لدعمها لها وتشجيع أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة للكشف عن الكنوز المدفونة داخل أبنائهم ودمجهم مع المجتمع.

وأضافت: "عرفت في المنطقة التي أسكن فيها وفي مركز الشباب بلقب أم المعاقين، وهو لقب يسعدني وأحب لقلبي، لم أر فيه ما يزعج كما يتصور البعض، وبعد أكثر من 10 سنوات عمل استطعت إخراج مواهب وأشخاص مفيدين للمجتمع وليس عبئا عليه، منهم أول مدربة معتمدة لذوي الهمم في السباحة وغيرها من المجالات والنشاطات".

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