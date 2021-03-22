روسيا: العلاقات مع الاتحاد الأوروبى تقترب من الانهيار

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تقترب من الانهيار.وقال ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن بروكسل "مقر الاتحاد" أظهرت أنها غير مستعدة للتعاون مع موسكو على قدم المساواة، ويمكن وصف العلاقات بين روسيا والاتحاد بأنها في مرحلة التعايش مع الصراع.وأضاف: "أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تجعل التعاون والتفاعل مع بروكسل محل تساؤل، حيث إنه بلغ الاتحاد الأوروبي مستوى تصعيد جديد في سياسته غير الودية من خلال فرض عقوبات جديدة ضد موسكو".وأوضح أن الاتحاد الأوروبي بسياسته هذه المتمثلة في العقوبات وضع عقبة جديدة أمام تطوير العلاقات الطبيعية بين الجانبين، وأن العلاقات بين روسيا والناتو في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.