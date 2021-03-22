«انقلاب توك توك» يستوقف محافظ بني سويف (صور)

أوقف الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، خط سيره أثناء عودته اليوم من جولته الميدانية لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمركزي إهناسيا.وشاهد المحافظ حادث انقلاب توك توك، فنزل للاطمئنان على الوضع الصحي لصاحبه وأرشده لاتباع بعض التعليمات والإرشادات الصحية لتجنب حدوث مضاعفات في الإصابة التي تبدو كسرًا في العظام، ووجه بسرعة الاتصال لإحضار سيارة إسعاف لنقل المواطن إلى المستشفى التخصصي.وقامت سيارة الإسعاف بنقل المصاب للمستشفى التخصصي لاتخاذ ما يلزم من إجراء أشعة وفحوصات لتشخيص الإصابة وتوفير العلاج اللازم.وأكد الدكتور صلاح جودة، مدير المستشفى، أنه تم استقبال الحالة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة لها، وتبين أنه مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وكسر مضاعف بالساعد الأيسر، وتم توفير كافة أوجه الرعاية له.