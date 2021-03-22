السكة الحديد: امتداد وتعديل مواعيد بعض القطارات بخط طنطا - شربين

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه بناء على رغبة جماهير الركاب بخط طنطا محلة روح قلين شربين، والذى بات مطلبًا عامًا لجمهور الركاب لهذا الخط وطبقًا للسياسة العامة لنهج الهيئة التى تسعى جاهدة لتلبية احتياجات جمهور الركاب بما يتوافق مع الصالح العام، فقد تقرر ابتداء من يوم السبت الموافق 27-3-2021 تنفيذ امتداد مسير 812 811 ركاب دمنهور – كفر الشيخ إلى شربين يصلها الساعة 10:40.وحسب ما نشرت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، فسيتم تعديل قيام قطار 814 815 ركاب بيلا – دمنهور من شربين بدلًا من بيلا الساعو 13:45.تعديل ميعاد قيام القطارات التالية، قطار 494 ركاب شربين-, طنطا ليقوم من شربين الساعة 12:35 بدلآ من 13:15، قطار 509 ركاب قلين شربين ليقوم من قلين الساعة 9:45 بدلآ من 8:30.وقطار 876 أكسبريس شربين- طنطا ليقوم من شربين الساعه 11:50 بدلآ من 12:00، قطار 508 ركاب شربين قلين ليقوم من كفر الشيخ الساعة 24:00 بدلآ من 23:42 ويصل قلين الساعه 00:35، قطار 67 ركاب طنطا المنصورة ليقوم من طنطا الساعة 18:30 بدلآ من 17:25.