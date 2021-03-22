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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أوروبا الوسطى مهددة بموجات جفاف شديدة مع زيادة الاحتباس الحرارى

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:30 م
الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري
أ ش أ
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أبرز موقع "بلومبرج" الإخباري نتائج دراسة حديثة تشير إلى أن أوروبا الوسطى ربما تواجه موجات جفاف شديدة وغير مسبوقة، تزامنا مع تحذيرات كبيرة من قبل السياسيين الأوروبيين من تفاقم أزمة ندرة المياه، الأمر الذي يهدد اقتصاديات الدول الأوروبية.

وحذرت الدراسة- التي نشرت نتائجها على موقع "ناتشر كومينيكاشن"- من أن ألمانيا وأجزاء أخرى من القارة الأوروبية ربما تواجه عقودًا من الجفاف الشديد على غرار موجات الجفاف التي عانت منها على فترات زمنية سابقة.

وذكرت الباحثة الألمانية مونيكا شولتز، بجمعية هيلمهولتز للمراكز الدراسية البحثية بألمانيا، "أننا يجب أن نكون مستعدين لمواجهة حقيقة أن التغييرات المناخية ستتسبب في المستقبل من معاناة ألمانيا من موجات جفاف شديدة، والتي من شأنها أن تحدث ضررا هائلا بقطاع الزراعة والغابات".

وأضافت الدراسة أن ارتفاع حرارة الأرض وتغييرات أنماط المناخ، بالإضافة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري التي تسبب فيها الإنسان، تتسبب في ذوبان القمم الجليدية بجزر جريندلاند بالقطب الشمالي، بالإضافة إلى تغيير التيارات الهوائية الساخنة في المحيط الأطلنطي، الأمر الذي سينتج عنه حدوث موجات جفاف كبيرة بألمانيا.

يشار إلى أن ألمانيا عانت في عام 2018 من موجة جفاف شديدة تسببت في نضوب نهر الراين وتوقف حركة النقل به، مما خلف خسائر اقتصادية بلغت قيمتها أربعة مليارات دولار على مستوى القارة الأوروبية.

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