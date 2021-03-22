3700 إصابة و60 وفاة بكورونا في رومانيا

سجلت رومانيا 3700 إصابة جديدة و60 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو (رومانيا الدولي)، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد تجاوز عتبة الـ900 ألف إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات إثر المرض 22 ألف حالة، كما يتلقى 1339 مريضًا بالفيروس العلاج اللازم بوحدات الرعاية المركزة.كما تسلمت رومانيا، اليوم، دفعة جديدة تحتوي على أكثر من 345 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من تطوير شركة (فايزر- بيونتك) الأمريكية الألمانية.ووصلت اللقاحات بمطارات في العاصمة بوخارست، وفي مدينتي كلوج نابوكا شمال غربي البلاد وتيميشوارا غربي البلاد.