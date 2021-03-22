الرئيس يصدر قرارات بتعيينات جديدة فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 117 لسنة 2021، بتعيين 79 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة، و113 وكيلًا و165 مستشارًا و74 مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ) و274 مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب).كما شمل القرار عددًا من المحامين والمندوبين بالهيئة.كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 118 لسنة 2021 بتعيينات في هيئة النيابة الإدارية.نشر القراران في الجريدة الرسمية.