«جونسون»: أتوقع تأثر بريطانيا قريبًا بالموجة الثالثة من كورونا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن توقعه بأن تشعر بلاده قريبًا بتأثير الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، التي تشهدها أوروبا في الوقت الحالي.وحذر جونسون- حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الإثنين- من احتمالية تأثر المملكة المتحدة بارتفاع في إصابات كورونا مع بدء الدول الأوروبية الأخرى في مشاهدة ذلك.وقال إن بلاده تحاول الانتهاء من مسألة الحصول على جرعات اللقاح المضاد للفيروس بأسرع ما يمكن من أجل الحد من التأثير، مشيرًا إلى أنه قد تحدث مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي "باستمرار" خلال الأشهر الأخيرة، وتم التأكيد له أنهم لا يرغبون في أن يروا أشكالًا من الحصار.ونوه بأن المحادثات قد ركزت على كيف نواجه الجائحة، مضيفًا: "لدينا جميعًا نفس المشاكل وأعتقد أنه أمر واحد تم التشديد عليه".وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أصدرت، خلال الأسبوع الماضي، تهديدًا واضحًا بمنع صادرات اللقاحات لبريطانيا في أعقاب نزاع بشأن الإمدادات مع شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية المطورة للقاح المضاد لكورونا، حيث إن الطرفين صعدا من الخلاف على صادرات اللقاح.