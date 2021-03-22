بريطانيا: منع صادرات اللقاح المضاد لكورونا للبلاد لن يفيد أى طرف

أكدت وزيرة الرعاية الاجتماعية البريطانية هيلين واتلي، أن منع الاتحاد الأوروبي صادرات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى بلادها "لن يفيد أي طرف"، وذكّرت التكتل بالالتزامات التي قطعها بشأن الإمدادات.ودعت الوزيرة- في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية- اليوم الإثنين- الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى "العمل معًا" من أجل تحقيق أقصى قدر من إنتاج اللقاح، منوهة بأن التكتل لديه القدرة على "منع" الصادرات وأن "هذه رسالة إلى شركة أسترازينيكا".أما على الصعيد الداخلي، فأشارت واتلي إلى أن بلادها في "مسارها الصحيح تماما" ولديها خارطة طريق تخفف من حالة الإغلاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.كما أوضحت أنه بالرغم من المخاوف إزاء صادرات اللقاح إلى البلاد، إلا أن هذا الأمر ليس له تأثير على التواريخ المقرر فيها تخفيف حالة الإغلاق، وأن الحكومة ستكون "حذرة"، معربة عن الرغبة في أن يكون تخفيف القيود لا رجعة فيه.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أصدرت، خلال الأسبوع الماضي، تهديدًا واضحًا في أعقاب نزاع بشأن الإمدادات مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المطورة للقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، حيث إن الطرفين صعدا من الخلاف على صادرات اللقاح.