تعرف على موعد انتهاء «توسعات الدائرى»

أكد المهندس إبراهيم شوقى، المدير الإدراى لإحد الشركات المشاركة فى مشروع «توسعات الطريق الدائرى»، أنه من المفترض أن تنتهى كل الشركات المشاركة فى تطوير الدائرى فى 30 أبريل.وأوضح "شوقى"، أن أكثر من 40 شركة تسهم فى المشروع القومى الخاص بتطوير طريق الدائى، مؤكدًا أن عملية التطوير تسير بشكل منظم وفقًا للجدول الموضوع من قبل المسئولين.وأضاف "شوقى"، أن المشروع بدا من ستة أشهر، ومن المقرر أن تنتهى اعمال "الخرسانات" بنهاية الشهر القادم، على أن يتم تسليمه لشركات أخرى لوضع اللمسات الأخيرة.وأوضح "شوقى"، أن العمل 24 ساعة، من أجل إنجاز المشروع فى الموعد المحدد، مشيرًا الى أنه هذه المشروعات أسهمت بشكل كبير فى توفير فرص عمل للكثير من الشباب.من جانبه أوضح المهندس على أسامة، المدير التنفيذى لإحدى الشركات المشاركة فى توسعات الدائرى بمنطقة المرج، أن الصحة والسلامة المهنية من الأمور التى يتم الاهتمام بها.«خلصنا نسبة كبيرة من الخرسانات».. أكد أسامة، أن الشركات المشاركة فى مشروع تطوير الدائى، تسير بنفس الآلية وفقًا للخطة الموضوعة، من أجل إنجاز وتسليم المشروع فى الموعد المحدد.