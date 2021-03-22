بوتين يعلن عن نيته أخذ اللقاح الروسي ضد كورونا غدًا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا موثوقة وآمنة تمامًا، ولا يوجد دواء أجنبي يثبت مثل هذه الدرجة من الحماية، مؤكدا اعتزامه تلقي اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا غدا.وقال بوتين، في اجتماع حول التطعيم ضد فيروس كورونا عبر مؤتمر بالفيديو: "اليوم يمكننا القول بثقة، والممارسة تؤكد أن اللقاحات الروسية موثوقة وآمنة تمامًا، علاوة على ذلك لا توجد عقاقير أجنبية أخرى مماثلة تظهر مثل هذه الدرجة العالية من الحماية".كما شدد الرئيس الروسي على أن هذا نجاح مؤكد للعلماء والمختصين المحليين، مؤكدا اعتزامه تلقي لقاح ضد فيروس كورونا غدًا، وأن التطعيم يجب أن يكون طوعيًا تمامًا.وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف- ردا على سؤال حول اللقاح الذي سيأخذه بوتين- أن اللقاحات الثلاث الروسية كلها جيدة ويمكن الاعتماد عليها.