رانيا يحيى: الرئيس قدم رسائل هامة لمعالجة قضايا المرأة

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن الرئيس قدم رسائل هامة خلال احتفالية بيوم المرأة المصرية، متقدمة بالشكر والتقدير للرئيس السيسى لدعمه وتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن يتم التصدى لكل المعوقات والعقبات التى تواجه المرأة فى المجتمع ومنها القضية الكبرى والمطالبة بنص صريح لمواجهة زواج الأطفال "المبكر"، فالرئيس السيسي حريص على منع وأد طفولة الفتيات بالزواج المبكر، وكذلك قانون الأحوال الشخصية والذى يعد أحد أولويات المرأة المصرية وغيرها من الملفات والقضايا التى طرحها الرئيس.وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس على عدد من القضايا والتكليف بها كمثل حماية المرأة فى المواصلات العامة، والحد من ظاهرة الغارمات، وتكليف البنك المركزى لدرسة التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض للمرأة هو أمر فى غاية الأهمية، إضافة إلى حرصه على توفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة للفتيات وحصولهن على تعليم وفرصة عمل لائقة.