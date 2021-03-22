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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أهم 5 بنود باتفاقية «اتحاد جمعيات المستثمرين» مع «الاقتصادية الليبية»

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:16 م
«اتحاد جمعيات المستثمرين
«اتحاد جمعيات المستثمرين
أسماء إبراهيم
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وقّع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين مذكرة تفاهم مع الغرفة الاقتصادية الليبية.

وتتضمن المذكرة عدة بنود أبرزها:

- وضع خطة لزيادة صادرات مصر إلى ليبيا وخريطة بالفرص الحقيقية المتوافرة للمنتجات المصرية بدولة ليبيا.

- توفير الدعم المعلوماتى والتقني الذى يخدم زيادة التعاون بين البلدين في المجالات التجارية المختلفة.

-إنشاء لجان مشتركة ومعارض دولية وبعثات ترويجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات.

- المساعدة بالدراسات والتدريب للراغبين بالعمل في السوق الليبي.

- تبادل الوفود التجارية لزيادة حجم التبادل التجارى، وتسهيل إجراءات الشراكة بين الدولتين في مجالات الصناعة والتجارة.

وأكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، عمق العلاقات المصرية الليبية، مؤكدا حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري مع الأشقاء في ليبيا. 

وأثنى وفد الغرفة الاقتصادية الليبية على ما تبذله مصر من جهود لاستقرار ليبيا، مؤكدين أن مصر هي الشقيقة الكُبرى وكانت وستبقى على الدوام القلب النابض للعروبة وللقارة الإفريقية. 

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