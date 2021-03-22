أهم 5 بنود باتفاقية «اتحاد جمعيات المستثمرين» مع «الاقتصادية الليبية»

وأكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، عمق العلاقات المصرية الليبية، مؤكدا حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري مع الأشقاء في ليبيا.





وأثنى وفد الغرفة الاقتصادية الليبية على ما تبذله مصر من جهود لاستقرار ليبيا، مؤكدين أن مصر هي الشقيقة الكُبرى وكانت وستبقى على الدوام القلب النابض للعروبة وللقارة الإفريقية.