محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء «محطة رفع مياه صرف بحر البقر»

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مشروع محطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام بطاقة استيعابية ٥ ملايين م٣ يوم، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لزراعة ٤٠٠ ألف فدان، واستخدامها في المشروعات التنموية.وأكد محافظ بورسعيد خلال تفقده محطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام أن معدلات العمل في إنشاء المحطة تسير بصورة جيدة.وأشار إلى أهمية التنسيق بين جميع جهات المرافق مع الجهات المنفذة للمشروع لسرعة إنجاز الأعمال.